Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, с 2018 по 2023 год выступавший за японский «Виссел Кобе», обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Японии. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, выступая за Виссел Кобе», испанский футболист не декларировал свои доходы. Подчёркивается, что за пять лет выступлений Иньесты в Японии он оставил незадекларированным доход в размере около € 5,2 млн.

На текущий момент налоговые органы Японии требуют, чтобы 39-летний полузащитник выплатил в японскую казну сумму в € 3,5 млн.

Напомним, в минувшем августе Иньеста на правах свободного агента перешёл в «Эмиратес» из ОАЭ.

За период выступлений в «Виссел Кобе» испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 25 результативными передачами. (championat.com)