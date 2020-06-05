Грузия в ожидании отставки

Весьма любопытную новость распространил единственный всегрузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи». Как будто в ближайшее время ожидается отставка премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Между тем в администрации правительства эту информацию не подтверждают, сообщает «Эхо Кавказа».

По данным «Мтавари», отставки Гахария потребовал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Это произошло на их встрече 1 июня. При этом, отмечает телекомпания, Гахария уходить в отставку отказался.

«Но по данным нашего источника, принято окончательное решение, что Георгий Гахария не будет премьером уже 20 июня, к годовщине «ночи Гаврилова», – отмечает телекомпания «Мтавари».

Это именно та дата, с которой в прошлом году начался весь сыр-бор между оппозицией и нынешней властью.

Однако в администрации правительства заявляют, что премьер работает в обычном режиме. «Премьер-министр находится на работе и у него рабочий день, он проводит рабочие встречи, как и в другие дни», — отмечают в администрации и называют «ложью» сообщения о том, что Гахария собирается объявить об отставке.

Напомним, долгое время уход Гахария был основным требованием гражданских активистов, которые обвиняли его в том, что в должности министра внутренних дел он допустил превышение силы во время разгона акции протеста против визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, который выступил в грузинском парламенте, сев в кресло председателя.

При разгоне полиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, в больницах оказались более 200 человек из них около 30 журналистов, двум митингующим резиновые пули выбили глаз.

В течение более трех месяцев люди требовали его отставки с должности главы МВД Грузии на многотысячных митингах в центре Тбилиси. А вместо этого Иванишвили демонстративно повысил его — в сентябре 2019 года Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии.

Сейчас члены правящей команды отрицают данные оппозиционного телеканала, но сам Гахария почему-то на публике не появляется и на эту тему молчит.

Если утечка верна, то видимо так теневой правитель Бидзина Иванишвили готовится к осенним выборам, убирает неудобные фигуры. Интересно только, как он сможет вынудить премьера подать в отставку?

Своими соображениями на тему поделились с # известные грузинские эксперты.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Сначала мы больше года слушали про назначение Гахария премьером. Из новостей, из слухов, из вечных «я был на встрече, где обсуждали, что кто-то слышал, что…». Было сделано много шагов, чтобы он пришел на этот пост. Разговоры об отставке Гахария тоже идут уже давно. Последняя волна слухов началась уже несколько недель назад. На прошлой неделе — о смене кабинета говорили, как о свершившемся факте. Учитывая стабильную привычку сливов и вбросов на данную тему, я бы все-таки предложил ждать финала.

Но проанализировать этот вариант можно. С практической точки зрения, смысла убирать Гахария с поста ровно ноль. Во-первых, фактов, что именно Гахария отдал приказы о разгонах митингов, нет. Есть варианты. Да, он принял ответственность, но это больше говорит о его имидже, чем о факте. Напомню, он принял ответственность, когда были антинаркотические рейды в клубах, и большие протестные акции в связи с этим проходили на Руставели несколько дней. Тогда он вышел в толпу и лично принес извинения.

Спустя год он принял ответственность за разгоны, хоть и озвучив позицию правящей партии о «попытках захвата парламента» и прочих галлюцинациях. Важно повторить, что 20 июня 2019 года в Тбилиси с применением неадекватных мер был разогнан по большей части мирный митинг, где тысячи людей просто стояли. Были жертвы.

Сейчас Гахария принял ответственность за борьбу с эпидемией и, силами Центра по контролю заболеваний, справился с задачей очень хорошо (пока что).

Если думать о вине, я бы все же адресовал все вопросы к лидеру правящей партии Иванишвили, без которого ни одно значимое решение не принимается. Как вообще при парламентской системе человек может снимать или ставить фактически главу государства?! Нонсенс, с которым Грузия живет уже много лет. И партнеры Грузии, которые вообще не понимают с кем работать.

С практической точки зрения, убирать премьера смысла никакого. Да и для большого числа людей, подверженных пропаганде, он ничего особо плохого и не сделал. Мы можем вспомнить дела Малхаза Мачиликашвили, чей сын был убит при спецоперации. Вспомнить сына Зазы Саралидзе, убийцу которого власти прикрывали до последнего. 20 июня. Много чего. Но по состоянию на 2020 год, в массовом сознании Гахария личной ответственности за эти вещи не несет. В реальности мы этого не знаем, но восприятие важней. Да и ожидать, что Иванишвили решил сделать красивый жест для всех тех, в кого год назад стреляли резиновыми пулями, странное занятие. Зачем тогда ставил премьером?! Зачем потом разгонять новые митинги?! Зачем отказывать жертвам разгона в праве называться пострадавшими?! В том, что на правящую команду снизошло откровение, что так делать нельзя — сомневаюсь.

Политически есть варианты. Если лидер правящей партии идет на еще большее противодействие с партнерами страны, снятие премьера возможно. Партнеры любят стабильность, а такой роскоши им в Грузии последних лет дать не могут, поэтому смену премьера я бы воспринял, как еще один шаг в сторону от стратегического партнерства с основными столицами.

Касаемо кандидатур — от того, какой вариант будет предложен, мы сможем понять курс власти на ближайшие месяцы. Если будет предложен один из ближайших соратников лидера правящей партии из силового блока — это, видимо, будет означать, что выборы пройдут крайне интересно. Если марионетки, — Иванишвили переключает власть на ручное управление. Так или иначе, большого значения это все сейчас не имеет. Правит один человек. В октябре выборы. Будем надеяться, что в этом году выборы пройдут более чисто. А там посмотрим.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Вряд ли это похоже на правду. Если Гахария и уберут, то точно не 20 июня. Не будет Иванишвили бить самого себя. Ведь уход Гахария именно к этой дате, будет означать признание слабости и неправоты со стороны Бидзины.