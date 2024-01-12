Повстанцы-хуситы в Йемене перевезли и скрыли часть своего вооружения и оборудования, ожидая новых ударов со стороны США. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным газеты, боевики перевезли ракеты в бункеры в столице Йемена Сане, а также укрепили места хранения оставшихся запасов.

В ночь на 12 января 2024 года Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Столица Йемена, город Сана, подверглась ракетному удару, где слышали четыре взрыва. Также сообщалось о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов.