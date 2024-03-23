Накануне и во время недавних президентских выборов в России несколько формирований с территории Украины совершили рейды в приграничные области РФ. Официально власти в Киеве отрицают свою причастность к этим событиям, возлагая ответственность за это на российских граждан, несогласных с действующей властью РФ.

Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, заявили, что зашли на территорию Курской и Белгородской областей России. Соответствующие заявления распространили три военных формирования, созданные в Украине из граждан РФ: Легион «Свобода России» (ЛСР), Российский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон.

Российские власти в первый же день заявили, что отбили атаки «украинских диверсантов», нанеся им большие потери. Но сами добровольцы говорят, что продолжают боевые действия и требуют от российских властей создать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан.

«Мы снова обращаемся к жителям Курщины и Белгородчины! Ваше руководство не предприняло никаких мер для вашей защиты или эвакуации, а обстрелы мирных городов и сел Украины продолжаются, как и раньше! Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь!», – предупредил Российский добровольческий корпус.

И на фоне всех этих событий возникает один логический вопрос – а где же Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)? Ведь бои шли (а может и сейчас идут) недалеко от Белгорода. Весь мир обошли эти кадры. Во всяком случае, как минимум, одно село было в руках этих повстанческих российских подразделений – этому есть и фотосвидетельства в Сети.

Когда пару лет назад в Казахстане случились внутренние протесты, ОДКБ проявила невиданную активность – подразделения из всех стран этого блока тут же слетелись-съехались на место действия.

И в принципе там ситуация разрешилась без их помощи, без их непосредственного вмешательства. А сейчас? Сейчас налицо прямое вооруженное вторжение на территорию одной из стран-участниц организации, и тут, согласно уставу ОДКБ, вооруженную поддержку ей должны немедленно оказать все члены этого военного союза. Но ничего подобного мы не видим. Почему? Молчит, не действует, нет даже слов поддержки и обеспокоенности со стороны действующего генсекретаря Имангали Тасмагамбетова. В чем же дело? Ведь у многих могут возникнуть сомнения в самом существовании международной организации под названием ОДКБ.

Своими мыслями об этом поделились с # известные эксперты из самих стран блока.

Белорусский аналитик, журналист, демократический активист Александр Отрощенков (Варшава) считает, что данная ситуация служит отличной иллюстрацией ОДКБ и целей, для которых она создавалась, а главное – целей, для которых она не создавалась.

«Мы видим, что она не создавалась для защиты своих членов — этого не произошло, когда Россия формально подверглась нападению вооруженных формирований, которые заняли часть её территории. ОДКБ также не создана для медиации конфликтов, что мы видим по отсутствию какой-либо реакции на конфликт между Узбекистаном и Таджикистаном, хотя, основополагающим документом ОДКБ является тот, который иногда называют Ташкентским договором или Ташкентским пактом», — говорит аналитик.

По его мнению, главными целями ОДКБ являются сохранение, поддержка и спасение дружественных Кремлю режимов, либо модерация транзита, выгодного Москве — что мы видели в случае с Казахстаном. «Вторая основная цель ОДКБ это создание иллюзии проведения совместной международной миротворческой операции, в случае проведения агрессивной операции в интересах Москвы. Очевидно, что основные силы в любой операции, проводимой ОДКБ, будут российскими, но по задумке кремлёвских стратегов участие в ней условной хлебопекарной роты из Таджикистана, военных медиков из Беларуси и вспомогательных и декоративных подразделений из других стран ОДКБ должны придать легитимности таким действиям и создать основания для того, чтобы называть это международной операцией», — заключил Отрощенков.

Казахский политолог, ученый Жаксылык Сабитов заявил, что, по его мнению, в данной ситуации ОДКБ никак к событиям привлекаться не будет.

«Потому что с точки зрения России вообще апеллирование к ОДКБ – это показатель слабости. Показатель того, что я сама – такая большая держава, ядерная, мировая – не могу справиться с какими-то мелкими проблемами. И как бы армии Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, во-первых, погоду не сделают, во-вторых, это будет смотреться жалко. Поэтому, думаю, Россия точно не будет требовать от партнеров соблюдения устава ОДКБ и предоставления ими военной поддержки.

Ведь с точки зрения имиджа власти это будет очень сильный удар – типа, вот мы не можем совладать с какими-то там «бандитами». Значит, ОДКБ к этим боевым действиям привлекаться не будет, и про нее никто вспоминать не станет, поскольку это равнозначно признанию в том, что РФ сама, своими силами не справляется», — заключает Сабитов.

Российский социолог, политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев отмечает, что это интересная тема. «Я бы сказал так по поводу самих этих батальонов, что, конечно, это часть украинской армии. Люди, которые с оружием в руках решили бороться против путинского режима, перешли на сторону Украины, и участвуют в этой борьбе как реальные подразделения Вооруженных сил Украины. То есть, они не могут, на мой взгляд, действовать на свой страх и риск. Украинцы не вторгаются на российскую территорию своими формальными частями, давая возможность этим батальонам участвовать в таких атаках именно для того, чтобы сказать, что это сами русские борются с кремлевскими властями», — считает эксперт.

Что же касается ОДКБ, он думает, что здесь вопрос очень простой. «ОДКБ никогда не была организацией, направленной на то, чтобы Россия обеспечила свою безопасность. ОДКБ была и остается формой проекции российской власти на сопредельные территории, постсоветское пространство. Поэтому ОДКБ конечно не будет ничего делать без России и ее просьбы, и по большому счету эта организация предполагает, что кто-то будет обращаться за помощью к России, но не Россия к кому-то. То есть, в данном случае я изначально никогда не предполагал, что Россия может попросить Казахстан, Армению или Кыргызстан о помощи в своей войне с Украиной. Тем более что она не считает, что это война, она не считает, что Украина осуществляет агрессию против нее даже в случае если украинские войска заходят на ее территорию. Мол, это некая специальная военная операция. Поэтому я думаю, что в данном случае ждать просьб к ОДКБ о защите от России точно не нужно, и это еще раз показывает, что ОДКБ – это инструмент в руках Кремля именно для того, чтобы увеличивать влияние на постсоветском пространстве, а не повышать безопасность самой России», — подчеркнул Иноземцев.