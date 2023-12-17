Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днём в воскресенье сообщил, что «на границе села» Теребрено Краснояружского района «идёт стрелковый бой с противником». Как написал губернатор в телеграме, село находится под обстрелом украинских военных.

Ответственность за атаку вблизи Теребрена взял на себя добровольческий легион «Свобода России». Он состоит из россиян и воюет на стороне Украины. Вечером в воскресенье в телеграм-канале легиона появилось сообщение о том, что его «штурмовые группы выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины».

Также сообщается, что бойцы «Свободы России» уничтожили опорный пункт российских войск и, по всей вероятности, провели минирование территории.

Военная разведка Украины в свою очередь заявила, что за атакой в Белгородской области стоят «противники кремлёвского режима».

Гладков позднее написал, что в результате обстрела ВСУ повреждены три дома. В один из них, по данным губернатора, попал снаряд, во втором посечены фасад и кровля, в третьем сгорела беседка. Без электричества пока остаются жители сёл Теребрено и Староселье. «Восстановительные работы будут проводиться по разрешению Министерства обороны», — говорится в телеграм-канале губернатора.

Теребрено находится неподалёку от границы с Сумской областью Украины. По данным телеграм-канала «База», бой начался около 11 утра. «В Теребрено живут около 200 человек, жителей не эвакуировали, сейчас люди прячутся по укрытиям», – писала «База». (svoboda.org)