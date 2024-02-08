Российский Ил-76, который 24 января упал в Белгородской области, сбили из зенитного ракетного комплекса Patriot, полученного от европейского союзника Украины.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонимных американских официальных лиц. По их словам, если на борту находились украинские военнопленные, ВСУ об этом не знали. Кроме того, Россия могла преувеличить количество погибших.

«Украина, похоже, действовала на основе законных, но ложных разведывательных данных. Самолет ранее использовался для транспортировки ракет, что делает его очень ценным объектом», — добавили они.