2 июня 2021 года состоялась пресс-конференция, посвященная презентации Онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az). Целью данной платформы является получение информации от граждан с видео- и фото-свидетельствами по определенным вопросам, представляющим общественный интерес (дороги, инфраструктура, благоустройство территории и т. д.), и достижение их решения в соответствующих государственных органах. В случае протечки труб, невывоза бытовых отходов, обрушения дорожного покрытия, упавших деревьев, открытых люков и других проблем граждане смогут проинформировать Платформу через WhatsApp (055 4502013) или на сайте (www.enezaret.az), и юристы платформы примут меры для решения данной проблемы.

Выступая на пресс-конференции, координатор Платформы открытого правительства Алимамед Нуриев рассказал о законодательстве в области общественного контроля и общественного участия в нашей стране, политической поддержке руководства страны и деятельности, проводимой в последние годы. Алимамед Нуриев отметил, что онлайн-платформа общественного контроля создает множество возможностей для граждан.

Приветствуя мероприятие, директор USAID Миссии в Азербайджане г-н Джайдев Сингх подчеркнул дружеское отношение организации, которую он представляет, к правительству и народу Азербайджана, и отметил, что USAID всегда поддерживал реформы, проводимые в Азербайджане. Г-н Джайдев сказал, что аналогичная платформа была успешной в Соединенных Штатах, и он хотел видеть такой же успех в Азербайджане.

Глава MG Consulting, исполнитель проекта Магомед Гулузаде, подробно рассказал о проекте ECSOFT, онлайн-платформе общественного контроля и рабочем механизме платформы.

Онлайн Платформа общественного контроля — это пилотный проект, реализованный в партнерстве с Национальной платформой открытого правительства в рамках проекта Гражданское общество за прозрачность (ECSOFT) Агентства США по международному развитию (USAID).

В завершение мероприятия были награждены победители конкурса постеров и видео-идей на тему «Борьба с коррупцией», проводимого в рамках проекта ECSOFT.

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