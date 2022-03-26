Да, действительно, нет вечных врагов или же друзей, есть вечные интересы – пожалуй, эта формула лучше всего отражает всю суть и направление политики. Не открывая дискуссии по вопросам философии политики, заметим, что и страны Центральной Азии показывают приверженность этой догме, лихорадочно ища новых экономических и торговых партнеров.

Их можно понять. Всем ясно и очевидно, что санкции, принимаемые против России, уже затрудняют экономические отношения с ней. Но очевидно и то, что найти новых торгово-экономических партнеров не так уж и легко. Особенно среди западных государств и институтов, которые намекают, что для этого эти страны должны решиться с геополитическим выбором. Поэтому положению центрально-азиатских стран не позавидуешь.

Геополитическое пространство вокруг постсоветских азиатских стран наполнено различными геополитическими векторами. США хотят открыть в этих странах свои военные базы и логистические центры. Регион находится у северо-западных границ Китая, этим и определяется его новое предназначение. К тому же, еще не завершился афганский конфликт. США хоть и ушли из Афганистана, но все же полностью не оставляют его, постоянно отмечают, что Кабул остается пребывать в центре внимания Вашингтона.

Из центрально-азиатских стран больше всех старается Узбекистан. Россия является его первым и основным торговым партнером, но не политико-военным союзником. Чувствуется, что в Кремле давно взяли это государство на заметку. Не случайно, что после казахстанских событий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следующим адресом вторжения ОДКБ может стать именно Узбекистан. Дело в том, что Узбекистан не является членом ОДКБ. Именно этим определяется «повышенный интерес» СНГ к Узбекистану.

Теперь уже трудно сказать, сбудутся ли планы Москвы? Все будет зависеть от итогов российско-украинской войны. А они ничего хорошего не предвещают. Уже исполнился месяц с начала войны: молниеносной она не получилась. Русские сами признают, что они надеялись, что оккупация Украины займет считанные сутки, но как видно, блицкриг не удался.

И в этой ситуации главным является то, что при любом исходе войны, России уже не выйти из военно-политического болота. Москва сделала все для того, чтобы западные страны продолжали держать ее под санкциями – разрушены села и города Украины, погибли тысячи людей, в том числе больше ста детей. Ведь кто-то должен отвечать за это!..

Что касается центрально-азиатских республик, как говорится, свято место пусто не бывает. И они найдут выход. Но для этого требуется время. В Кремле стараются выкарабкаться из паутины санкций, однако вряд ли им это удастся. И в этой ситуации постсоветским азиатским странам выпадает идеальный шанс для геополитического выбора и смены вектора развития – они наконец-то освободились бы от российского влияния.

Пока же мы все вынуждены следить за ходом украинской войны. На днях состоялся внеочередной саммит НАТО, который оставил впечатление, что Брюссель больше думает о себе. Запад можно понять. Ведь судя по всему, Россия готова на все, вплоть до применения ядерного оружия. Конечно, это маловероятно. Но тот факт, что в России уже говорят об этом, указывает на то, что Кремль не исключает и этот сценарий. Поэтому НАТО действует весьма осторожно – не начинать же ей третью мировую войну…