Госгарантии недостаточно: малому бизнесу еще нужны длинные деньги под низкие проценты

Малый бизнес нуждается в поддержке государства, особенно сейчас, в период пандемии. На онлайн конференции на тему «Перспективы в постпандемический период: к цифровизации» член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Махир Аббасзаде заявил, что малый бизнес сегодня испытывает определенные трудности в доступе к финансам.

Для представителей этого бизнеса очень сложно предоставлять залог.

«В настоящее время на основе предложений министерства экономики, правительство берет на себя обеспечение 60% гарантий по новым кредитам на сумму свыше 500 млн манатов для крупного бизнеса. Я бы предложил, чтобы в будущем подобный подход применялся бы и к кредитам для малого бизнеса. То есть, 60% -70% обеспечения должен предоставить Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд», — предложил Аббасзаде. (abc.az)

Экономист Натиг Джафарли сказал #, что дорогие кредиты –хроническая проблема азербайджанской экономики. Проценты по бизнес кредитам, особенно для малого и среднего бизнеса, очень высокие, потому кредитование этого сегмента экономики было заброшено.

«Малому и среднему бизнесу нужны длинные деньги под маленькие проценты, только так он сможет реализовать свои бизнес-идеи. Этот вопрос надо решать, он является одним из наиболее важных. Госгарантия – один из важных элементов, но только его недостаточно. Если завтра государство возьмет на себя определенные гарантии по кредитам, а кредитные ставки будут такими же, как сегодня, многие из участников рынка не смогут вернуть кредиты. Уровень токсичных кредитов сильно вырастет», – подчеркнул Джафарли.

Он считает, что сферы, занимающиеся производством и экспортом, должны иметь преимущества в плане получения госгарантий. Но у всего малого бизнеса должна быть возможность выхода к таким гарантиям.

По мнению председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, если правительство решит применять такой подход, то сначала ему важно определиться с отраслями, которые будут в приоритете. Малый бизнес – понятие широкое, нужна детализация, направление.

Эксперт считает, что одним из приоритетов может стать переработка твердых бытовых отходов во всех населенных пунктах.

«Что касается выращивания овощей и фруктов, то хотя эта сфера важна, не стоит акцентировать внимание только на ней. Мы должны уделять больше внимания импортозамещению. Страна даже прищепки для белья закупает, а раньше производством такой продукции занимались незрячие на специализированном предприятии. Они же выпускали и розетки. Надо, – говорит он, – вернуть такое производство, ведь тогда появятся и новые рабочие места, и мы не будем тратить валюту на то, чтобы такой товар импортировать».

Государство должно озвучить, что ему нужно, а представители малого бизнеса представить свои предложения. В этом случае государство в лице правительства становится заказчиком.

По его словам, малый бизнес необходимо поддержать, так как после года пандемии он находится не в лучшем состоянии. «Минимум 15-20% предприятий малого бизнеса в этом году окончательно закроется. Речь и о туризме, и о ресторанном бизнесе, и о производстве, и торговле», – сказал он.

Агаев подчеркнул, что особенно уязвимы женщины, и такая ситуация во многих странах. В Греции, к примеру, из-за пандемии закрыли 110 тысяч рабочих мест. Из них 99 тысяч мест занимали женщины.

«И у нас есть немало направлений, в том числе в малом бизнесе, где были задействованы преимущественно женщины, которые сейчас остались не у дел. Нужна какая-то программа поддержки, ведь хотя сейчас понемногу ситуация нормализуется, не у всех получится вернуться на рынок», – считает Агаев.

Для тех представителей малого бизнеса, которые специализируются на сельском хозяйстве, проблема не в том, как произвести, а в том, как найти рынок сбыта.

«Я когда-то выдвигал предложение о том, чтобы исполнительная власть была заказчиком сельхозпродукции производителей своего района. Она могла бы арендовать магазин, скажем, в Баку. Бакинский покупатель,–считает он, – с удовольствием будет отовариваться в специализированных магазинах, в тех, где представлена продукция исключительно из определенного района по приемлемой цене. Фермер будет знать, сколько производить, кому сдавать. Гарантом того, что он получит деньги за свою продукцию выступит государство в лице местной ИВ».