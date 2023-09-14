США в среду отреагировали на упреки России в отношении других стран, в том числе Азербайджана, за их отказ признать «выборы» на оккупированных территориях Украины.

«Россия доказала рядом действий за последние годы, что это не тот сосед, на которого можно действительно положиться как на мирного, спокойного, стабильного соседа, который уважает территориальную целостность и суверенитет», — заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос корреспондента Turan в ходе брифинга.

Ранее в тот же день МИД РФ выразил протест Азербайджану в связи с его заявлениями о непризнании так называемых «выборов» в минувшие выходные на оккупированных Россией районах Украины.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова назвала позицию Азербайджана «неприемлемой и не соответствующей союзническому характеру отношений между нашими странами».

«Мы исходим из того, что Баку должен относиться к территориальной целостности нашей страны с таким же уважением, которого Баку ожидает от нас, когда речь идет о территориальной целостности Азербайджана», — добавила она.

«Фальшивые выборы» Москвы на оккупированных территориях Украины были решительно осуждены международным сообществом, в первую очередь «Большой семеркой» и ЕС. В своем заявлении в среду министры иностранных дел стран «Большой семерки» заявили, что эти выборы являются очередным нарушением независимости и суверенитета Украины. «У России нет законных оснований для каких-либо подобных действий на территории Украины», — говорится в заявлении.

США, в свою очередь, на прошлой неделе пообещали, что «никогда» не признают притязаний Москвы на какую-либо суверенную территорию Украины и могут применить санкции к любому, кто причастен к фиктивным «выборам».

«Я не собираюсь объявлять или анонсировать какие-либо решения по санкциям до того, как они будут приняты», — сказал Миллер отвечая на вопросы TURAN.