Сотрудники американских посольства и генконсульства в Ираке, чья работа не связана с критически важными функциями дипмиссии, а также члены их семей могут покинуть страну и вернуться на родину. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента.

В документе отмечается, что американские власти «разрешают выезд госслужащим, которые не связаны с критической работой [дипмиссии], и членам их семей из посольства США в Багдаде и генконсульства США в Эрбиле в связи с возросшими угрозами безопасности в адрес американских госслужащих и интересов США».