США хотят, чтобы Азербайджан и Армения вернулись за стол переговоров, где они могут в конечном итоге достичь достойного и прочного мира.

Об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

«Госсекретарь США вел прямые переговоры с лидерами Азербайджана и Армении. Ряд официальных лиц из США посещал регион не только на прошлой неделе, но и за прошедшие месяцы. Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить продолжение дипломатических усилий, но следует помнить, что в конечном итоге это зависит от двух сторон, между которыми имеются разногласия. Мы можем сделать все возможное, но в конечном итоге они должны согласиться поговорить и прийти к какому-то решению. Мы намерены продолжать играть свою роль в содействии этому процессу», — сказал он.