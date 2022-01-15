Интервью # с экспертом Национального института стратегических исследований (Украина) Николаем Замикула:

— Как вы оцениваете итоги визита в Украину президента Азербайджана Ильхама Алиева?

— Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину принес позитивные результаты для углубления двусторонних отношений. Лично я бы не назвал его прорывным – но честно говоря сложно ожидать какого-то Прорыва (с большой буквы) в условиях, когда партнерские отношения между нашими государствами остаются стабильно и неизменно дружественными. Это подтверждается интенсивным диалогом на высшем уровне (ведь предыдущий разговор между президентами состоялся всего месяц назад в Брюсселе).

Таким образом, речь идет скорее о последовательной реализации прорабатываемых инициатив – что и определяет стратегический характер украинско-азербайджанских отношений. В их основе лежат как общие проблемы (наличие оккупированных территорий), так и взаимовыгодный потенциал для углубления партнерства (прежде всего – в сферах экономики и развития транспортных связей).

Подписанные в рамках визита документы еще раз подчеркивают актуальные направления для дальнейшего развития сотрудничества. Совместная декларация об углублении стратегического партнерства не только подтверждает уже достигнутый уровень взаимодействия, но и формализует намерение продолжать работу. Озвученная идея организовать заседание Совета президентов Украины и Азербайджана может помочь в достижении дополнительных результатов, подтверждая наличие взаимопонимания между Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским.

В сложных современных условиях особо стоит отметить подтвержденную взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах (особенно актуально, учитывая прямую угрозу широкомасштабного российского вторжения в Украину и попытки Армении вернуться к разговору о «статусе» Карабаха).

Двусторонние соглашения акцентируют внимание на реализации совместных экономических и транспортных проектов. Особо стоит отметить в качестве перспективных аграрную и энергетическую сферы – в которых стороны могут помочь друг другу в обеспечении безопасности и независимости от других игроков. Баку является стратегическим поставщиком нефти в Украину; в то же время наша страна имеет значительный потенциал для обеспечения продовольственной безопасности Азербайджана.

Отдельно хотелось бы отметить сам факт визита Ильхама Алиева в Украину в непростое время – когда угроза российского вторжения остается чрезвычайно актуальной. Это воспринимается как яркая демонстрация дружественной позиции Баку по отношению к Киеву именно в то время, когда нам крайне нужна поддержка.

— Турция и Армения приступили к налаживанию диалога. Каковы ваши прогнозы по этому процессу?

— Встреча представителей Турции и Армении в Москве может стать важной вехой в деле нормализации межгосударственных отношений на Южном Кавказе. Без разрешения армяно-турецких противоречий стабильный мир и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе (в первую очередь – в транспортной сфере) недостижимы.

Конечно, стоит учитывать, что конфликт между Ереваном и Анкарой базируется на твердом фундаменте, сформированном различными оценками исторических событий и экспансионистской политикой современной Армении, угрожающей соседям. Преодолеть имеющиеся проблемы сразу – практически нереально. Поэтому стоит рационально оценивать прошедшее мероприятие, не ожидая от него оперативного результата. В данном случае важен сам факт встречи, ознаменовавший практический запуск мирного процесса – после десятилетнего перерыва.

Как видим, победа Азербайджана в 44-дневной войне действительно переформатировала статус-кво в регионе – и создала новую региональную реальность, условия для возобновления армяно-турецких переговоров.

Я надеюсь, что у армянского руководства хватит духа признать прошлые ошибки, и пойти на нормализацию отношений с соседями. В конце концов, именно Еревану это выгодно в первую очередь – ведь разблокирование границ с Турцией и Азербайджаном позволит Армении включиться в международную транспортную систему, получая дивиденды от своего географического положения. Однако это возможно лишь в случае отказа от необоснованных претензий к Баку и Анкаре.

В этом контексте хотел бы отметить, что армяно-азербайджанские и армяно-турецкие противоречия имеют свою специфику. Однако инициированный переговорный процесс между Ереваном и Анкарой не имеет формата «сепаратного мира» — на который были похожи Цюрихские протоколы, не учитывающие интересы Баку. Сегодня Турция и Азербайджан упрочили свое сотрудничество и согласовывают позиции. Поэтому армянской стороне важно понимать, что диалог с Анкарой не должен рассматриваться в отрыве от переговоров с Баку. Собственно, именно от рационализма Армении, ее готовности к мирному сосуществованию с соседями сейчас и зависят перспективы мирного процесса.

— Как вы оцениваете усилия Запада в контексте украинско-российского противостояния?

— В условиях эскалации украино-российского конфликта и прямой угрозы широкомасштабного вторжения российских войск на территорию Украины поддержка со стороны Запада – один из ключевых элементов нашей безопасности. Мы благодарны за неизменность позиции наших партнеров на международной арене относительно поддержки территориальной целостности Украины и недопустимости ограничения нашего внешнеполитического курса другими игроками. Негативный ответ Запада на российские предложения относительно неких договоренностей о европейской безопасности (которые фактически предусматривали раздел сфер влияния и фиксацию Украины под контролем РФ) иллюстрирует данный подход.

Наиболее эффективным инструментом, способным оказать давление на Россию и обезопасить Украину, становится усиление дипломатического и санкционного давления на российское руководство. К сожалению, не все инициативы партнеров в отношениях с РФ отвечают интересам Украины (например, кейс «Северного Потока-2»). Однако в целом мы видим, что Запад готов отреагировать на расширение российской агрессии против Украины введением дополнительных санкций – и благодарны за это. Также вселяет уверенность информационная поддержка со стороны партнеров – развенчание российских мифов о событиях на территории Украины и оперативное освещение проблемы российской агрессивной политики.

Чего мы не ждем от Запада – так это того, что он будет воевать вместо нас в случае широкомасштабной российской атаки. Мы понимаем, что обеспечение нашей безопасности – исключительно наша задача. Однако надеемся, что партнеры помогут нам в подготовке к ее выполнению. Речь идет о поставках современного вооружения и подготовке украинских вооруженных сил. Мы видим, что далеко не все страны занимают по этому вопросу конструктивную позицию. Однако это лишь подчеркивает роль отдельных членов евроатлантического сообщества (США, Великобритания, Турция, Литва) в оказании Украине поддержки – о чем у нас не забудут.

— Какие уроки на ваш взгляд должны извлечь страны бывшего СССР из событий, происходящих в Казахстане?

— Главный урок событий в Казахстане – актуальность и неизменность российской угрозы по отношению к бывшим советским республикам. Как бы Россия не пыталась представить себя в позитивном свете, в качестве «миротворца», очевидно, что в результате кризиса и реализованной интервенции она усилила свои позиции в Центральной Азии.

Реакция Москвы ясно показывает намерение продолжать политику «собирания земель» и «возрождения Российской империи». Речь может идти не о прямом контроле территорий, насильственном изменении границ – но и о вмешательстве во внутриполитические процессы в соседних государствах и поддержке зависимых от Кремля руководителей. Россия не готова отказаться от своих геополитических амбиций – и потенциальные жертвы такой политики должны об этом помнить.

В то же время в основе протестного движения в Казахстане лежат внутренние, социально-политические причины. Именно борьба простых людей за свои права и лучшую жизнь запустила цепь событий, которые привели к иностранной интервенции. И это также дает пищу для размышлений. Внутренняя нестабильность становится источником для актуализации внешней угрозы. От этом стоит помнить руководителям других стран, когда они занимаются планированием своей политики. Довольный уровнем жизни и властью народ – гарантия стабильности и безопасности государства.

С другой стороны, сторонникам изменений, революций и борьбы за права народа – активистам, которые искренне пытаются продвигать на постсоветском пространстве принципы демократии – также стоит извлечь уроки из ситуации в Казахстане. В некоторых случаях выступления против властей только ухудшают ситуацию, открывая двери для российского вмешательства. Поэтому нужно трезво оценивать обстановку – чтобы не стать в конце концов «полезным идиотом» для внешнего агрессора.

— Команда Владимира Зеленского уделяет внимание усилению активности ГУАМ. Насколько реален этот процесс?

— Формат ГУАМ имеет перспективы для эффективной работы – но не в том виде, в котором он сейчас существует. Сама идея регионального союза на постсоветском пространстве, альтернативного по отношению к предлагаемым Россией проектам, не теряет актуальности. Взаимодействие в его рамках может оказать позитивное воздействие в Черноморско-Каспийском регионе.

Однако ГУАМ сейчас не хватает реальной стратегии действий и практического наполнения работы. Также стоит пересмотреть концептуальные основы его существования. По моему мнению, различия в позициях участников формата по отдельным вопросам (например – тот факт, что Азербайджан не стремится к политической интеграции с европейскими структурами) не мешают развитию многостороннего сотрудничества – но в то же время подчеркивают необходимость трансформации ГУАМ. Организации требуется своеобразная перезагрузка – с целью акцентировать ее работу на региональном уровне. При этом следует признать, что развитие экономического сотрудничества между участниками, использование их транзитного потенциала в рамках транспортного коридора из Азии в Европу невозможно без решения вопросов региональной безопасности. Вероятно, стоит подумать над расширением круга участников формата – однако приглашение новых членов возможно лишь в случае формирования конкретной привлекательной повестки для работы.

Новый импульс ГУАМ может дать только активная позиция лидеров государств-участников. И тут президенты Азербайджана и Украины могут возглавить эти процессы. Перспективным направлением работы является проведение саммита ГУАМ на высшем уровне, в рамках которого возможно сформировать общее видение будущего организации. Но для успеха этого проекта, как мне кажется, стоит изначально добиться согласования украинской и азербайджанской позиций относительно предложений – так как именно наши страны имеют потенциал выступить флагманами регионального сотрудничества.