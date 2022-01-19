В советское время у русских было странное отношение к прибалтийцам – в отличие от других народов русские их не любили, но уважали и не смотрели на них свысока, как на представителей других народов, наоборот, еще в те годы считали их не простыми гомосоветикусами, а настоящими европейцами.

Наверное, и сейчас народы постсоветского пространства завидуют прибалтийцам. Одни считают, что они больше защищены и обеспечены, т.к. являются членами НАТО и ЕС. Другие же считают, что в отличие от других сегментов постсоветского пространства, в прибалтийских республиках демократия получила необратимый характер, чего не скажешь о других бывших советских республиках, где демократия в лучшем случае делает свои первые робкие шаги.

Да, можно сказать, что она, т.е. демократия, кроме трех прибалтийских республик есть еще в странах «гуамовской тройки» — в Украине, Грузии и Молдове. Но даже в этих странах демократия и права человека не есть сугубо внутренняя потребность, скорее всего это обязательство перед демократическим содружеством мира.

Но сами прибалтийцы, как ни странно, даже будучи членами НАТО и европейского сообщества, не считают себя и свои страны избавленными от забот. Нет, речь не идет о демократии, даже о социально–экономических проблемах. Они считают, что их безопасность еще не полностью обеспечена. Несмотря на то, что эти страны являются членами НАТО, российская угроза является для них вполне реальной.

Поэтому представляет интерес, что же думают прибалтийцы после казахстанских событий? Некоторые зарубежные издания, в том числе весьма солидные и авторитетные, стали писать о том, что Россия может привлечь в свое «геополитическое меню» и прибалтийские страны. В этом контексте весьма примечательным было последнее заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он открытым текстом заявил, что расширение НАТО на Восток не есть какое-то отвлеченное явление и оно не вызвано односторонними амбициями стран-членов НАТО, а является адекватным ответом на российскую угрозу. Столтенберг заявил, что максимальное расширение НАТО произошло после присоединения Крыма к России в 2014 году и целью его было сдерживание России.

В России же считают, что в прошлом веке страны НАТО обманули их обещаниями, что никакого расширения на Восток не будет. Однако НАТО принял в свои ряды почти весь социалистический лагерь Восточной Европы. Но за эти годы и Россия не сидела сложа руки, постоянно требовала исключительные права в постсоветском пространстве. Не ограничившись конфликтами в этом пространстве, начала открытую войну против тех бывших советских республик, которые выбрали путь ускоренной европейской интеграции. Сначала была война против Грузии, которая была остановлена благодаря усилиям США и западных стран. Потом последовала аннексия Крыма. В начале же года «российские миротворцы» вторглись в Казахстан…

Президент Беларуси Александр Лукашенко на днях открыто признался, что решение о вторжении в Казахстан было принято им и президентом Путиным, что в очередной раз показывает, что для своих агрессивных планов Москва не ищет веских оснований и предлогов.

Расширить свои территории за счет бывших советских республик – это есть главная цель Кремля. Поэтому трудно не согласиться с теми изданиями, которые считают, что и прибалтийские страны также уязвимы перед российской угрозы. Потому что для России в «делах геополитических» существуют вовсе не какие-то правила, а только одни исключения…