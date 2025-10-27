Турция установила контакт с властями Черногории после событий в Подгорице, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности турецких граждан. Об этом заявили в МИД Турции в понедельник, 27 октября.

«В прошедшие выходные в Черногории произошли некоторые прискорбные события, которые затронули и наших граждан»,- следует из публикации на сайте ведомства.

Отмечено, что сразу после инцидентов был установлен оперативный контакт с властями Черногории, и были должным образом запрошены и приняты необходимые меры для обеспечения безопасности и благополучия граждан Турции.

В МИД заявили, что внимательно следят за развитием событий во всех аспектах, поддерживая тесный контакт и координацию с властями Черногории.

— Переговоры министра Фидана с руководством Черногории

По данным источников в Министерстве иностранных дел, глава ведомства Хакан Фидан провел телефонные разговоры с премьер-министром Черногории Милоико Спайичем и первым вице-премьером, министром иностранных дел Эрвином Ибраимовичем.

В ходе бесед Фидан подчеркнул важность принятия мер для защиты безопасности и прав турецких граждан. Черногорская сторона, в свою очередь, предоставила соответствующие гарантии.

Ранее в СМИ Черногории появились сообщения о предполагаемом инциденте с участием турецких граждан, связанном с нападением с применением холодного оружия в Подгорице.

Вслед за этим премьер-министр Милоико Спайич написал в социальной сети американской компании X о временной приостановке безвизового режима для граждан Турции. (Агентство Анадолу)