Народный артист России Олег Газманов выпустил песню под названием «Русский мир» с угрозами в адрес стран бывшего СССР. Республики, получившие независимость после распада Советского Союза, в куплете называются «частью родины», которая «осталась за пределами страны». Далее Газманов прямо заявляет, что Россия может начать войну с этими государствами под предлогом защиты соотечественников или по другим причинам.

«Своих мы не бросаем, не оставим за бугром, // Кто наших обижает, пожалеет он потом! // Кто памятники рушил и могилы ворошил, // Услышит, как, броней сверкая, входит русский мир», — говорится в тексте.

Также Газманов вспоминает Великую Отечественную войну, в которой одержал победу многонациональный советский народ «под общим гимном и флагом», и поет о якобы возложенной на Россию миссии по спасению всего человечества. Песня завершается фразой: «Закончим войны, и наступит новый русский мир».

Газманов открыто поддерживает российское вторжение в Украину. Он неоднократно входил в число доверенных лиц Владимира Путина на выборах главы государства и регулярно выступает на прокремлевских митингах-концертах, в том числе приуроченных к годовщине аннексии украинских территорий. В октябре певец попал под санкции Евросоюза. (moscowtimes.ru)

