Столкновения между спецназом и пропалестинскими демонстрантами начались рядом с Амстердамским университетом на фоне попыток властей разобрать баррикады и разогнать участников акции. Об этом сообщил телеканал NOS.

По данным вещательной корпорации, в ходе конфронтации протестующие забрасывали сотрудников специальных подразделений различными предметами и направляли в их сторону огнетушители. Спецназ, в свою очередь, использовал дубинки.

Решение о разгоне было принято после того, как Амстердамский университет подал жалобу на вандализм и вторжение на свою территорию. Ранее руководство учебного заведения попыталось провести переговоры со студентами и преподавателями, принимающими участие в демонстрации, однако они окончились безрезультатно. Протестующие требуют, чтобы сам университет и другие вузы города прекратили связи с Израилем.