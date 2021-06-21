Выборы в Армении показали, что армяне устали от российского вектора развития, таким мнением поделился с #, политолог Тофиг Зульфугаров, комментируя итоги парламентских выборов в Армении.

«Состоявшиеся выборы – это некий этап в геополитическом переориентировании региона, который начался несколько лет тому назад. Приход к власти Пашиняна, формирование в армянском обществе четкого желания уйти от России в сторону Запада, более того связывающие Армению с Россией такие проекты как «миацум» потерпели фиаско. Эти выборы показали, что курс ухода Армении на Запад будет продолжен», — считает аналитик.

Эксперт также добавил, что управление регионом путем создания конфликтов перестало работать, и сейчас настает новый этап развития.

«Видно, что этот инструмент потерял свою эффективность. Более того мы видим, что несмотря на капитуляцию в прошлом году, армянское общество не поддержало идею реваншизма в лице Кочаряна и Саргсяна. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Запад перед выборами в Армении своими тактическими ходами, а именно обменом пленных на карты минных полей, смог завоевать доверие армянского избирателя. И это дало свои результаты. Постепенно эта тема сойдет на нет, будут предприниматься усилия, в рамках которых конфликт отступит на второй план. Реальность такова — армяно-азербайджанский конфликт перестает быть инструментом управления ситуацией», — подчеркивает аналитик.

По мнению Зульфугарова, у армянского государства нет другой альтернативы, кроме как связать свое будущее с Западом.

«Двухсотлетний проект «Армения» Российской империи на Южном Кавказе полностью потерял актуальность для России. Этот дорогостоящий проект нужно содержать в том числе и в финансовом плане. Мы видим, что Москва потеряла интерес к Армении, все разговоры о базах и так далее – они хороши для газетных статей. В реальном отношении, России делать нечего в Армении. Какая разница где находится, пусковая установка, для ракеты «Искандер» дальностью 2000-3000? Все это потеряло смысл», — подчеркнул аналитик.

С другой стороны, как отмечает аналитик, Запад, который сильнее экономически и цивилизационно, не против включить Армению в свою систему координат управления государствами.

«Армяне понимают, что они за это получат экономические преференции. Это единственный выход сохранить свое государство, избежать катастрофической депопуляции, избежать экономического коллапса. Поэтому альтернатив просто нет. Россия их не поддержала во время войны и это было для них показательно, что без Москвы они сами добиться присоединения Карабаха не могут, ну а для Москвы терять Азербайджан слишком дорогое удовольствие. Поэтому армяне решили пойти другим путем развития», — резюмировал он.