Трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, России и Армении сохраняют свою актуальность и в нынешних условиях, альтернативы им нет.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

«Комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, безусловно, сохраняет свою актуальность и в нынешних условиях. Россия по-прежнему готова способствовать процессу армяно-азербайджанской нормализации по всем трекам, включая разблокирование региональных транспортных коммуникаций, проработку модальностей мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также делимитацию и демаркацию границы. Выступаем за активизацию контактов в рамках Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Альтернативного авторитетного механизма по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе просто не существует», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.