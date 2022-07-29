Позиция Москвы касательно Тайваня сохраняется неизменной, несмотря на информацию о планирующемся визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в островную провинцию Китая, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, Москва ожидает, что в тайваньском вопросе не будет никаких раздражителей и провокаций.

«Для нас этот вопрос абсолютно ясен. Наша позиция о наличии только одного Китая остается неизменной. Такую же позицию на словах периодически подтверждают США, но на практике, как вы сами понимаете, дела не всегда совпадают со словами», — подчеркнул российский министр.

Как добавил Лавров, у РФ нет каких-либо проблем с вопросом принципа суверенитета Китая.

Китайская народная республика считает Тайвань территорией Большого Китая, хотя формально он не контролирует остров и его правительство.