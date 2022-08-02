Замглавы Совбеза РФ, друг Путина Дмитрий Медведев пригрозил войной союзникам России, а потом тихо удалил пост.

Текст о намерениях Кремля был опубликован Медведевым на его странице в «ВКонтакте».

Медведев заявил, что после якобы захвата Украины Россия «пойдет в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которая, как известно, нигде не заканчивается».

В этом контексте Медведев заявил, что Грузия была создана в нынешних границах во времена Российской империи. Казахстан друг Путина назвал «искусственным государством», а первые территорию страны якобы заселили русские.

«В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики различных этнических групп, которые можно квалифицировать как геноцид русских. Пока туда не придут русские, порядка не будет», — высказался Медведев.

Более того, Медведев заявил, что россияне якобы «с болью в сердце» смотрят на то, что происходит между Арменией и Азербайджаном, и «не могут не переживать» на непризнание миром «Приднестровья».

Он открыто заявил, что в случае захвата Одессы у России и Приднестровья будет «общая граница», намекнув на войну с Молдовой.

«Никто не сможет остановить Россию на этом пути», — написал Медведев.

Ожидаемо после того, как удаленный пост Медведева был процитирован десятками СМИ, его помощник заявил, что страница друга Путина была якобы взломана. (unian.net)