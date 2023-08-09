Суд Нью-Йорка приговорил бывшего главаря наркокартеля «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель к 45 годам заключения.

Как передает ТАСС, об этом сообщило во вторник Министерство юстиции США.

«Ранее сегодня в федеральном суде в Бруклине окружной судья Дора Ирисарри приговорила гражданина Колумбии Дайро Антонио Усугу Даваида, известного под разными прозвищами, в том числе Отоньель, к 45 годам заключения за преступную деятельность в качестве главаря военизированной группировки, занимающей наркоторговлей и зарабатывающей миллиарды долларов, которая известная как «Клан залива», — говорится в сообщении.

Суд также признал Отоньеля виновным в двух других преступлениях, связанных с наркоторговлей. По каждому из них он был приговорен к 45 годам тюрьмы, однако, как уточнили в министерстве юстиции, все три срока будут отбываться одновременно. Суд также обязал 51-летнего Отоньеля выплатить $216 млн. Наркобарон признал себя виновным по всем трем пунктам обвинения в январе этого года.

Главарь «Клана залива» был задержан в октябре 2021 года. Объявляя об его аресте, на тот момент президент Колумбии Иван Дуке сравнил Отоньеля с наркобароном Пабло Эскобаром. В мае прошлого года он был передан США.»Клан залива» — крупнейшая преступная организация в Колумбии, которая занимается наркоторговлей. Его главарь считался самым разыскиваемым преступником в стране.

Суд Нью-Йорка приговорил бывшего главаря наркокартеля «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель к 45 годам заключения. Об этом сообщило во вторник Министерство юстиции США.

«Ранее сегодня в федеральном суде в Бруклине окружной судья Дора Ирисарри приговорила гражданина Колумбии Дайро Антонио Усугу Даваида, известного под разными прозвищами, в том числе Отоньель, к 45 годам заключения за преступную деятельность в качестве главаря военизированной группировки, занимающей наркоторговлей и зарабатывающей миллиарды долларов, которая известная как «Клан залива», — говорится в сообщении.

Суд также признал Отоньеля виновным в двух других преступлениях, связанных с наркоторговлей. По каждому из них он был приговорен к 45 годам тюрьмы, однако, как уточнили в министерстве юстиции, все три срока будут отбываться одновременно. Суд также обязал 51-летнего Отоньеля выплатить $216 млн. Наркобарон признал себя виновным по всем трем пунктам обвинения в январе этого года.

Главарь «Клана залива» был задержан в октябре 2021 года. Объявляя об его аресте, на тот момент президент Колумбии Иван Дуке сравнил Отоньеля с наркобароном Пабло Эскобаром. В мае прошлого года он был передан США.