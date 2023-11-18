Объявленный в розыск Интерполом главарь международного наркокартеля задержан полицией в Стамбуле. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«Разыскиваемый Интерполом глава международной наркогруппировки, гражданин Хорватии Ненад Петрак задержан в Стамбуле в районе Ускюдар в ходе проведенной операции «Картель-2», — написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, ОПГ, которую возглавляет Петрак, действует в девяти странах и причастна к контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу. На родине он наряду с контрабандой наркотиков обвиняется в убийстве.