Глава политсовета украинской партии отдыхает в…Крыму

В аннексированном РФ Крыму проживает немало этнических украинцев, имеющих родных и близких на материковой Украине. Запрета на посещение Крыма в Украине нет, если отправляться туда с территории этой страны, а не из РФ. И этим нередко пользуются граждане Украины. Особенно летом, в пору пляжного отдыха.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук прибыл в аннексированный Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин. Украинский парламентарий и владелец ряда телеканалов проведет там отпуск с семьей. Он приехал на полуостров через пункт пропуска «Армянск», уточнил его представитель. То есть, законодательства Украины он не нарушил. Но есть ведь и морально-этическая сторона вопроса.

Тут надо напомнить, что Медведчук и раньше отдыхал в аннексированном Крыму после 2014 года. Он объяснял, что любит это место и планирует приезжать туда в будущем. Политик подчеркивал, что считает Крым де-факто российским. Такая вот позиция, озвучиваемая открыто.

О том, вызывают ли действия Медведчука удивление и возмущение в Украине, в комментарии для # ответил экс-депутат Верховной Рады, один из самых известных украинских политиков и блоггеров Борислав Береза.

«Посещение Виктором Медведчуком аннексированного Россией Крыма не вызывает у меня никакого удивления. Ведь он является кумом президента России Владимира Путина и проводником его интересов в нашей стране. Очевидно, что нынешняя, как и все предыдущие после российской аннексии поездки Медведчука в Крым являются плевком в лицо украинским патриотам, которые погибли и продолжают гибнуть в результате развязанной РФ войны против Украины. Это очередной факт открытой поддержки оккупационной политики России под управлением Путина», — указал Б.Береза.

Он напомнил, что даже заполняя свою электронную декларацию, В.Медведчук указал свое недвижимое имущество в Крыму в качестве российского, что наглядно демонстрирует последовательное продвижение главой политсовета украинской партии ОПЗЖ интересов РФ. Точно также, добавил Б.Береза, действует и вся партия ОПЗЖ.

«Тут нужно напомнить, что Медведчук всегда был лоббистом России и лично Путина. Так он действовал в период президентства Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко. Большинство украинцев, конечно же, заявляют о том, что никогда не смирятся с аннексией Крыма, они называют его украинской территорией. Но, к сожалению, есть среди украинцев сторонники капитуляции, сдачи Крыма, признания его российским. Вот на их голоса, в их интересах и действуют ОПЗЖ и Медведчук. Это сторонники пророссийского вектора развития Украины. Так называемый электорат бывшей Партии регионов Виктора Януковича. Такие, увы, были и остаются, несмотря на аннексию Крыма и войну в Донбассе, которую развязала Россия и которая унесла жизни тысяч украинцев», — объясняет Б.Береза.

Он подчеркнул, что Украина продолжит бороться за возвращение Крыма. «В свое время немцы, как мы помним, боролись за воссоединение ГДР и ФРГ. Они добились своего, Берлинская стена пала, Германия снова стала единой. Точно также и Украина обязательно вернет себе Крым. Произойдет это до или после распада России — покажет время», — резюмировал экс-депутат ВР.