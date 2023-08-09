Министр иностранных дел Китая Ван И с 10 по 13 августа нанесет визит в Сингапур, Малайзию и Камбоджу.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«По приглашению глав МИД Сингапура и Малайзии — Вивиана Балакришнана, Замбри Абдула Кадира, а также заместителя премьер-министра, руководителя внешнеполитического ведомства Камбоджи Прака Сокхона член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И 10-13 августа посетит указанные страны», — говорится в распространенном заявлении.

Как уточнила официальный представитель, страны Юго-Восточной Азии активно участвуют в проектах инициативы «Один пояс — один путь» («Пояс и путь»), которую 10 лет назад выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Она подчеркнула, что Сингапур, Малайзия и Камбоджа — важные партнеры, с которыми Китай динамично развивает сотрудничество.