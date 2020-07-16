Глава Евросовета призвал лидеров ЕС принять план восстановления на саммите 17-18 июля

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал глав государств и правительств Евросоюза уже на саммите ЕС 17-18 июля достичь договоренности по анонсированному еще в мае Фонду восстановления экономики ЕС после пандемии в €750 млрд и новому семилетнему бюджетному плану в €1,074 трлн на 2021-2027 годы. Об этом говорится в опубликованном в среду открытом письме Мишеля к лидерам 27 государств ЕС с приглашением на первый с начала пандемии очный саммит, передает ТАСС.

«В пятницу впервые с начала кризиса коронавируса мы сможем встретиться здесь в Брюсселе (с марта лидеры ЕС провели 3 саммита, но в видеоформате — прим. ТАСС). Пандемия унесла слишком много жизней в Европе и нанесла серьезный удар по нашей экономике и обществу. В этой связи наша встреча будет посвящена многолетнему бюджетному плану и фонду восстановления», — написал он.

Мишель признал, что «поиск соглашения потребует напряженной работы и политической воли». «Время решений пришло. Соглашение необходимо. Мы должны найти рабочие решения и прийти к договоренности на благо наших граждан», — заявил Мишель.

Между странами ЕС остаются серьезные разногласия как по средствам финансирования обоих финансовых проектов, так и по принципам дальнейшего распределения денег из них между странами сообщества.

Согласно предложению Еврокомиссии, все €750 млрд для фонда восстановления сообщества должны быть привлечены в виде займов на рынке капиталов, расплачиваться за них страны ЕС, по плану Брюсселя, предположительно будут совместно до 2056 года. Для выплаты этих долгов Еврокомиссия предлагает ввести во всех странах ЕС целый пакет новых налогов, поступления от которых пойдут напрямую в казну Евросоюза, минуя национальные правительства. Из этих денег предполагается финансировать экономическое восстановления после карантина в наиболее пострадавших странах и регионах, причем €500 млрд будут распределяться между странами в виде грантов (безвозмездно), остальные €250 млрд — в виде льготных кредитов.

Что касается семилетнего бюджетного плана, то предложенная цифра в €1,074 трлн(суммарно на все семь лет) почти на 12% превышает предыдущий семилетний бюджет ЕС (2014-2020 годов), который составляет порядка €960 млрд. При этом экономика ЕС, а соответственно и реальные доходы государств сообщества только в 2020 году сократятся на 8,3%, согласно прогнозу самой Еврокомиссии. Как следствие сократятся и возможности стран ЕС по выплате взносов в общий бюджет. Кроме того, евроказна с 2021 года потеряет взнос вышедшей из сообщества Великобритании, который в последние годы составлял свыше €11 млрд в год или почти €80 млрд на семь лет.