ГКЧП-2 или Как кремлевскую власть ёршиком вычищают

Не успел мир вздохнуть после завершения неистовой борьбы Дональда Трампа за Белый дом, как зашатался трон под российским самодержцем. Многотысячные митинги по всей России «против узурпаторской и грабительско-бандитской власти с требованием освобождения из застенков Алексея Навального» продемонстрировали, что король-то голый, и долготерпению русского народа пришел конец.

Россия, которую еще в XVIII в. назвал «колоссом на глиняных ногах» французский философ Дени Дидро, потеряла свою «ледяную броню» всего от одного удара небольшого камешка, брошенного «берлинским пациентом», даже имени которого не хотели называть ни президент, ни его свита.

Еще одним провоцирующим моментом неотвратимости революционных событий в России следует признать уход Трампа с поста президента самой могущественной державы планеты, это стало истинной потерей ценнейшего актива Кремля, как считает российский политолог Андрей Пионтковский. Ведь ему удалось без каких-либо усилий со стороны России нейтрализовать НАТО – гаранта коллективной безопасности, что поощряло агрессорские планы российской власти не только относительно соседних стран.

Громогласные заявления новой администрации Белого дома о возвращении Америки в мировую политику, объявление России одним из своих противников, безоговорочная поддержка Украины в ее сопротивлении российской агрессии свидетельствуют о том, что в мире меняются правила игры. Циничные и бесцеремонные, иной раз просто бандитские действия российской власти уже вызывают неприятие даже в относительно мягкотелой Европе. Даже фрау Ангела Меркель перешла от «verstehen» к жесткой линии поведения – потребовала «немедленного освобождения» Навального. Вот и Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием ввести санкции против российских олигархов, ближайшего окружения Путина, пропагандистов в СМИ. Предлагается заморозить их активы в Евросоюзе, запретить им поездки в ЕС и распространить санкции на их ближайших родственников, а также остановить строительство «Северного потока-2». В резолюции действия России расценены как неуместные для члена Совета Европы и ОБСЕ. Т.е., лексика Запада в отношении России претерпела резкие изменения, и это, совершенно очевидно, связано с воцарением в Вашингтоне новой администрации.

И сейчас самый важный вопрос – каковы будут действия Москвы в ответ на внешнеполитические вызовы и массовость протестного движения, символом которого стал ёршик из дворца Путина. Сценариев тут может быть только два — в сторону ужесточения репрессий внутри страны и полного разрыва отношений с Западом, или тактического отступления. Скорее всего, силовой блок российской власти для сохранения своего положения и даже физического существования предпочтет первый вариант, даже ценой устранения от власти Путина, закручивания гаек и введения особого правления по типу ГКЧП-2. Или же под натиском внешнего и внутреннего сопротивления освободит Навального, что приведет в конечном итоге к краху режима. Но самое главное то, что и первый вариант завершится тем же. Действующую власть постигнет участь ГКЧП-1 (Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР, был создан во время политического кризиса в стране в ночь с 18 на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства государства, несогласными с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора).

Как говорит Пионтковский, Путин загнал себя в положение Горбачева – его одинаково ненавидят как сторонники силового сценария, так и либерального крыла российской власти. На этом этапе, скорее всего, победят первые, но это будет пиррова победа, которая завершится распадом России.