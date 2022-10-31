Уровень наполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии находится на отметке 98,52%, приближается к 100%. Об этом сообщает Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 98,52%. При этом уровень газа в крупнейшем хранилище Германии — в Редене — составляет 91,41%», — отметили в публикации.

По данным регулятора, благодаря теплой погоде на неделе с 17 по 23 октября уровень потребления газа был ниже среднего за последние четыре года. Средняя температура воздуха была на 2,5 градуса выше среднего показателя нормы в период с 2018 по 2021 год.

При этом в сообщении указали, что жителям важно продолжать экономить газ. Также дефицита топлива зимой можно избежать при выполнении плана по экономии на уровне не менее 20%. (Газета.Ру)