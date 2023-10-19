Германия и Великобритания не собираются восстанавливать отношения с Россией в сфере торговли энергоресурсами даже после окончания войны в Украине и ухода президента Владимира Путина.

«Этим отношениям пришел конец», — заявил посол Германии в Великобритании Мигель Бергер на форуме Energy Intelligence Forum в Лондоне. «Возврата не будет», — подтвердил министр энергетики Великобритании Грэм Стюарт, передает Bloomberg.

При этом Бергер признал, что Германия по-прежнему испытывает сложности из-за сокращения импорта российского газа: цены на голубое топливо теперь выше, чем были до войны, что создает «постоянное давление на страну и ее промышленность».

Европа сократила зависимость от энергоносителей из РФ после решения Путина ввести войска в Украину. В прошлом году ЕС запретил импорт российских угля и нефти.

Что касается газа, в сентябре была полностью остановлена прокачка по основному маршруту поставок — трубопроводу «Северный поток». Затем магистраль была выведена из строя из-за диверсии. Также был прекращен транзит газа через Польшу в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа», на который приходилось до 15% поставок «Газпрома» в Европу и Турцию. Если до войны Евросоюз получал от России около 40% своего газового импорта, то теперь — около 10%. (moscowtimes.ru)