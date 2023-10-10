Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 1 миллиард евро. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Германии, это уже второй «зимний пакет» для Украины. Чтобы помочь в защите критической инфраструктуры и обеспечить дальнейшую поддержку, Германия предоставляет Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны: Patriot, IRIS-T стоимостью около 1 миллиарда евро, а также зенитные самоходные установки Gepard.

Кроме того, в ближайшие недели в Украину прибудут еще 10 боевых танков Leopard1 A5, 15 бронированных машин и почти 20 бронированных санитарных автомобилей.