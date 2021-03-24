Генсек НАТО заявил о крупнейшем усилении коллективной обороны

НАТО в ответ на действия России осуществило крупнейшее усиление коллективной обороны и остается приверженной комбинированному подходу в отношении России, сочетающему сдерживание с открытостью к диалогу, сказал по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг.

«В ответ на действия России НАТО осуществило самое масштабное усиление коллективной обороны. Мы продвинулись в гибридной и киберобороне… Мы также продолжим работать с ЕС и нашими партнерами, чтобы быть уверенными, что мы вместе отвечаем на действия России. Союзники согласны, что мы должны продолжать следовать и адаптировать концепцию сдерживания и обороны. Наш комбинированный подход сочетает твердое сдерживание и оборону с открытостью к диалогу», — сказал он.