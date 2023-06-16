Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал договориться о возможности для Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу без выполнения плана действий по членству. Об этом сообщает издание Politico.

Как говорится в сообщении, Столтенберг «в частном порядке предлагал союзникам согласиться о том, что Украина может присоединиться к НАТО после войны без выполнения плана действий по членству, который представляет собой ряд военных и демократических реформ, которые страна-заявитель должна провести перед вступлением».