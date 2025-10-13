Франция планирует принять участие во всех этапах мирного плана по сектору Газа, который предложен США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

Он отметил, что освобождение заложников палестинским движением ХАМАС благотворно повлияет на мирное урегулирование Израиля и Газы.

«С их освобождением, а также предстоящим освобождением еще 13 заложников, сегодня утром мир станет возможен для Израиля, Газы и всего региона. Франция будет участвовать во всех этапах плана президента Трампа вместе с арабскими партнерами, которых она мобилизовала», — написал он.