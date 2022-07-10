В некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о том, что «суд оправдал человека, неоднократно изнасиловавшего 15-летнюю девочку в Барде, несмотря на то, что прокурор запросил для него 9 лет лишения свободы».

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура.

В информации отмечается, что генпрокуратура частично опровергает эту новость и сообщает, что уголовное дело по статье 152.1 УК (вступление в половую связь или совершение других действий сексуального характера по отношению к лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста), возбужденное в отношении этого человека, направлено в суд.

Санкция этой статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы, поэтому в судебном рассмотрении от 10.02.2022 года государственный обвинитель запросил для обвиняемого 2 года лишения свободы, что является пределом санкции, однако приговором Бардинского районного суда обвиняемый был оправдан.

15.02.2022 года гособвинитель подал апелляционный протест на указанный приговор, и в настоящее время дело находится на рассмотрении в Гянджинском апелляционном суде.