Патриархия Грузии назвала Хэллоуин «извращенным язычеством» и напомнила православным верующим, что отмечать этот праздник неприемлемо.

«Это событие было и остается мероприятием, рожденным в недрах церкви, но извращенным язычеством, во время которого вместо поклонения Господу, святым иконам и святым мощам шествие и времяпрепровождение посвящается персонажам массовой культуры и падшим силам, персонификации демонов. Следовательно, для православных верующих Хэллоуин полностью неприемлем» – говорится в заявлении Патриархии Грузии.

На всякий случай Патриархия подробно рассказывает историю праздника, отмечая его связь с древними языческими ирландскими традициями.

Хэллоуин отмечается в разных странах мира в ночь с 31 октября на 1 ноября. Патриархия Грузии предупреждает верующих каждый год, но мода на атрибутику Хэллоуина и вечеринки в канун Дня всех святых набирает обороты. В этом году хэллоуин-программу предлагают десятки грузинских баров и клубов. (newsgeorgia.ge)