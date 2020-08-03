Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе направило письмо протеста президенту UFC

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе направило письмо протеста президенту UFC (Ultimate Fighting Championship) в связи с тем, что на соревновании UFC спортсменом армянского происхождения был поднят «флаг» непризнанного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, в письме подчеркивается, что этот непризнанный режим — результат военной агрессии Армении, и до руководства UFC доводится однозначная позиция Азербайджана по данному вопросу.

В письме со ссылкой на правила UFC напоминается, что разрешено демонстрировать флаги только международно признанных государств, а также требуется, чтобы в отношении спортсмена армянского происхождения были приняты дисциплинарные меры за попытку политизировать соревнование, и в целом были приняты меры для того, чтобы такие случаи в дальнейшем не повторялись.

Отметим, что UFC (Ultimate Fighting Championship) — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.