Хаял Амруллазаде под творческим псевдонимом Зико Файрстар стал победителем национального финала Red Bull Dance Your Style, который состоялся накануне в парке Центра Гейдара Алиева.

Как сообщает #, именно он представит Азербайджан на мировом финале, который пройдет в Лос-Анджелесе с 6 по 11 октября.

Всего за данное право в танцевальном баттле сражались 16 самых талантливых танцоров страны.

Национальный финал выдался ярким, полным ритма и креатива и вызвал огромный интерес у зрителей.

Специальные гости мероприятия – Орхан Зейналлы и Трино – добавили драйв своими выступлениями.

Официальным партнером Red Bull Dance Your Style в Азербайджане является бренд Nar Mobile.

Теперь все внимание приковано к мировому финалу, который пройдет в Лос-Анджелесе.