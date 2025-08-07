9 августа в Баку, в парке Центра Гейдара Алиева в третий раз состоится национальный финал Red Bull Dance Your Style.

Самые яркие стили уличной танцевальной культуры вновь будут представлены на одной сцене.

Как сообщает #, 16 танцоров сразятся друг с другом в индивидуальных выступлениях и продемонстрируют свое мастерство в баттлах.

Мероприятие проходит при поддержке бренда Nar Mobile.

Главная особенность Red Bull Dance Your Style заключается в том, что победителя выбирают зрители. Вместо судей зрители с красными и синими карточками в руках голосуют за понравившегося участника и решают, пройдёт ли он в следующий этап.

Кроме того, Орхан Зейналлы и Трино, которые выступят в качестве специальных гостей мероприятия, разделят сцену и выступят вместе.

Победитель конкурса получит возможность представить Азербайджан на мировом финале, который пройдет в Лос-Анджелесе с 6 по 11 октября 2025 года.

Вход на мероприятие — свободный.