3 июня в 19:00 в парке Центра Гейдара Алиева состоится крупнейший и самый захватывающий танцевальный конкурс Red Bull Dance Your Style, сообщает #.

16 танцоров, выступающих в стиле уличных танцев, сразятся в формате один на один.

Что делает шоу захватывающим, так это то, что танцоры не знают о музыке, которую будет играть ди-джей: во время выступления им придется импровизировать!

Red Bull Dance Your Style — уникальное состязание, в котором победителя выбирает зритель. На танцполе, разделенном на две части красным и синим цветами, участники также выступят в соответстсвующих цветах.

Для голосования зрителям будут розданы карточки, одна сторона которых красная, а другая синяя.

Лучший танцор, победитель национального этапа получит шанс представить нашу страну на мировом финале, который пройдет во Франкфурте.

Вход на мероприятие бесплатный!