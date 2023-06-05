В Баку определился победитель национального финала глобального конкурса Red Bull Dance Your Style. В локальном отборочном этапе, проходившем в парке Центра Гейдара Алиева, Малик Мамед Абдуллаев, выступавший под синим цветом из 16 участников, набрал наибольшее количество голосов зрителей и сумел победить своих соперников во всех поединках один на один.

Малик, национальный финалист конкурса Red Bull Dance Your Style, будет представлять нашу страну на мировом финале, который пройдет во Франкфурте.

Молодой и талантливый рэпер A.T Xtkr, который первым вышел на сцену, сумел покорить всех зрителей своими рыже-синими волосами в цветах Red Bull Dance Your Style и треком, который он подготовил специально для конкурса.

Более 6000 зрителей, собравшихся на мероприятие, сказали свое слово в состязании танцоров один на один.

Зрителям было действительно сложно выбрать финалистов, которые были и креативными, и талантливыми.

Забавно было наблюдать, как танцоры, несколько раз получившие равные голоса зрителей, показали все свое мастерство и умение в решающем туре, и помогли зрителям сделать правильный выбор.

Помимо танцоров, любимцы молодежи Hiss и Орхан Зейналлы впервые исполнили совместный трек под названием «Sing Your Style» специально для Red Bull Dance Your Style.

Red Bull Dance Your Style — это международное танцевальное соревнование, в котором участвуют танцоры, представлчющие различные танцы уличного стиля.