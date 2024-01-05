Сегодня в прокат вышел второй из двух фильмов, «Ататюрк 1881-1919», в котором Ататюрка сыграл Арас Булут Ийнемли. Продюсеры фильма Санер Аяр и Хакан Карамахмутоглу, а также режиссеры Мехмет Ада Озтекин и Арас Булут Ийнемли провели днем ранее пресс-конференцию. Изначально фильм задумывался как сериал. Но, когда Disney Plus под давлением армянской диаспоры в последнюю минуту отменил сериал, он был выпущен в виде фильма.

Выступая на встрече, Санер Аяр сказал о фильме: «Кто бы не поддержал фильм про Ататюрка?». С этой мыслью мы начали работу, но потом никого рядом с собой не увидели».

«Мы арендовали все залы для проведения гала-концертов в Париже, Берлине, Амстердаме и Брюсселе. Мы заключили договор с крупнейшим PR-агентством Европы и осуществили платежи», — сказал Айяр, — Потом под давлением террористических организаций все салоны и пиар-агентства вернули деньги. Мехмет Ада Озтекин, сказал мне: «Война между Ататюрком и миром еще не окончена».

«Мировая премьера фильма состоялась в студии Sony Columbia Pictures в США. За две недели до премьеры на меня напала с камнями и палками группа из 600 человек в Лос-Анджелесе, но мы об этом не рассказали, чтобы не помешать премьере фильма. ФБР до сих расследует это дело».

«Я еще раз повторю — мир еще не закончил свою войну с Ататюрком и турками», — подытожил Санер Аяр.