Гасанов: «Центр в Карабахе будет сдерживать Москву и Анкару от ухудшения отношений»

Российско-турецкому мониторинговому центру придется еще провести огромную работу по устранению многих помех для окончательного решения всех проблем, таким мнением поделился с # политолог Кямран Гасанов, комментируя открытие в Агдаме российско-турецкого мониторингового центра.

Гасанов положительно оценивает открытие данного центра, потому что нужны конкретные механизмы контроля над соблюдением перемирия и гарантии безопасности.

«Кроме того, данный центр будет по сути гарантом выполнения тех обязательств, которые взяли на себя стороны, подписав заявления от 9/10 ноября. Это важный шаг для установления наблюдения за ходом развития событий и контроля над выводом армянских вооруженных сил с территории Карабаха, для контроля над оружием, боевыми группировками, которые могут внести нестабильность в регионе и воспрепятствовать дальнейшему политическому процессу с окончательным решением данного вопроса в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это важный шаг в направлении того, чтобы Азербайджан полностью контролировал свои юридически признанные границы», — сказал он.

Аналитик считает, что работа представителей Анкары и Москвы будет достаточно эффективной, так как эти страны уже имеют опыт совместной работы в подобной ситуации, к примеру, в Сирии.

«Думаю, никаких проблем и сложностей не будет, там можно будет все контролировать, имея современные технологии, включая дроны, беспилотники. Поэтому думаю, все будет максимально прозрачно, но, а если будут возникать какие-то проблемы, то они будут очевидными и для той и для другой стороны», — сказал он.

По словам аналитика, данный центр укрепит отношения между Россией и Турцией, потому как это еще одна из конфликтных точек, где страны нашли общий язык и действуют в собственных интересах, избегая при этом противостояния.

«В Сирии Москве и Анкаре удалось организовать эффективное совместное патрулирование — в Идлибе и на территориях, которые ранее контролировали курдские формирования. В Ливии тоже им удалось согласовать свои действия и добиться политического сотрудничества, и теперь этот опыт в горячих точках переносится в Карабах. И я бы даже сказал, что совместная работа не только позволит укрепить отношения между странами, но и удержит их в дальнейшем от конфликтов и противостояния. Это станет сдерживающим фактором от ухудшения их отношений», — подчеркнул он.

Единственные риски заключаются в том, насколько будут выполнятся соглашения между странами-подписантами соглашения, полагает он.

«К примеру, если армяне не захотят выводить свою армию, российская сторона будет требовать дать им время, а турецкая сторона будет настаивать на том, чтобы азербайджанская полиция и МЧС вошли туда. Поскольку там должен висеть азербайджанский флаг, должны функционировать в соответствии с азербайджанским законодательством налоговые службы и другие органы власти, и не может быть какой-то особой формы управления. Все подобные спорные вопросы впоследствии будут предметом обсуждения на встречах более высокого уровня», — сказал аналитик.

Однако, считает политолог, большой вопрос — согласится ли Россия обсуждать этот вопрос с Турцией?

«Потому что Россия намерена напрямую общаться с руководствами Азербайджана и Армении, но Турция по своим дипломатическим каналам будет настаивать на том, чтобы ускорить этот дипломатический процесс, без которого вопросы на поле не решаются. Российско-турецкому мониторинговому центру придется еще провести огромную работу по устранению многих помех для окончательного решения всех проблем», — резюмировал он.