Евросоюз не стремится сдерживать рост Китая в мире, напротив, выступает за сотрудничество с КНР по таким ключевым глобальным вопросам, как изменение климата и здравоохранение. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье, опубликованной в гонконгской газете South China Morning Post.

«Мы не стремимся сдерживать рост Китая глобально. Напротив, мы хотим, чтобы Китай стал сильнее вовлечен в глобальные вопросы, такие как изменение климата, здравоохранение, облегчение долгового бремени в развивающихся странах», — указал Боррель. «Мы хотим сотрудничать с Китаем по всем основным глобальным вызовам, поэтому любая форма разъединения не только нежелательна, но и невозможна», — говорится в его статье.