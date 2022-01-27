Футбольный клуб «Нефтчи» объявил о переходе в клуб российского полузащитника азербайджанского происхождения Азера Алиева.

27-летний футболист за свою карьеру успел поиграть в красноярском «Енисее», «Сахалине», самарских «Крыльях Советов», «Тамбове» и «Уфе», за которую провел в российской Премьер-лиге 66 матчей и забил 2 гола.

В «Нефтчи» Азер Алиев будет играть под 7-м номером. С ним подписан контракт сроком на 3,5 года.

Этой зимой «Нефтчи» уже усилил свои ряды защитником Азером Салахлы, полузащитниками Эдди Исрафиловым и Гильерме Пато, а также вратарем Иваном Бркичем.