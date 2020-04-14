Футбол и коронавирус: летом в азербайджанских клубах начнутся сокращения

Коронавирус нанес колоссальный удар не только по экономикам разных стран. Он нанес удар и по спорту. В частности сложная ситуация сложилась в самом популярном виде спорта в футболе. Сейчас во всем мире идут споры о том, нужно ли доиграть национальные чемпионаты, или досрочно объявить чемпионов, либо же отменить чемпионат и начать все заново.

При этом нужно добавить, что во многих клубах, даже таких как «Барселона», «Реал» Мадрид, «Бавария» и других гигантах мирового футбола пошли на понижение зарплат, где-то сократили работников, а где-то игроки сами отказались от части своих зарплат в пользу персонала клуба и стадиона.

Комментируя #, как все эти проблемы решаются в Азербайджане, независимый менеджер Эркин Ибрагимов, сказал, что в Азербайджане самая большая проблема не в том, что в стране не играют в футбол, а в том как будет развиваться ситуация дальше.

«Речь идет о финансовой составляющей, каждый клуб имеет огромную инфраструктуру, где работают очень много людей. В каждом клубе, учитывая детский футбол, офисы и так далее, работают в среднем 100 человек, а это 100 семей. Здесь финансово-социальный вопрос стоит более остро. Как я понимаю, пока государство не снимет все запреты, про футбол не будет идти и речи.

Да, есть страны, где чемпионат продолжается, но это, прежде всего, исходит из политики государства в борьбе с коронавирусом, к примеру, Беларусь, где руководство страны не предпринимает какие-то ограничительные меры. Поэтому пока не будет снят карантин, вопрос тренировок даже не рассматривается», — отметил он.

По его словам, азербайджанским клубам сейчас намного легче, чем во всем остальном мире, так как наши клубы бюджетные, и бюджет уже составлен до конца сезона, то есть до конца мая месяца.

«Поэтому клубы пока будут платить полный оклад и футболистам и сотрудникам на 100%, до июня это так и будет. Остается, только надеяться, чтобы в мае начался футбол, а после уже начнется процесс составления нового финансового сезона, в этом случае никаких проблем не будет. Но если после мая не будет футбола, то я думаю, что в летние месяцы в клубах начнутся сокращения», — подчеркивает он.

Говоря о трансферном рынке в Азербайджане и контракте местных игроков, Ибрагимов сказал, что Азербайджан будет придерживаться тех регуляций, которые будет принимать УЕФА.

«Возможно, будут какие-то календарные сдвиги. Что же касается того, что будет происходить с клубами, то тут сложно что-то предсказать, потому что ситуация новая, такого никогда не было. В Азербайджане контракты с игроками, особенно с местными, подписываются от сезона до сезона. Что делать футболистам, если до конца мая чемпионат не восстановится, и клубы не будут набирать новых игроков? Очень много футболистов рискуют остаться в воздухе. Как все это будет регулироваться, пока никто понятия не имеет», — добавил он.

По его словам, если чемпионат будет доигрываться, то это произойдет в июне, «пока же, — продолжает эксперт , — как сказали в клубах и АФФЕ, клубы будут платить за март, апрель и май».

«Взамен футболисты пойдут на жест и отыграют июнь и июль без зарплаты, а потом уже будут заключаться новые контракты. Но повторюсь, ситуация новая и тут давать точные прогнозы невозможно», — подчеркнул он.

Эксперт, говоря о возможном досрочном чемпионстве команды «Карабах», сказал, что ни наша футбольная федерация, ни федерации других стран не будут принимать решения сами.

«Пока такое решение приняла только Бельгия, и там уже «Стандарт» Льеж объявил о банкротстве, пошла паника, а УЕФА выступила против этого. На сегодня позиция руководства УЕФА такая, что чемпионаты должны быть доиграны, тем более, что у нас осталось всего 8 игр и полуфинал, и финал кубка, и все это, при желании, можно завершить за 40 дней.

Я не думаю, что АФФА будет рисковать и сама примет какие-то решения, скорее всего, будет придерживаться рекомендаций УЕФА. Пока же рекомендации таковы, что чемпионаты должны быть доиграны. Сейчас же принято решение в некоторых европейских чемпионатах с мая месяца начать тренировки», — резюмировал он.