Правительство Австрии выделит бюджетные средства компании Gas Connect Austria для расширения нитки газопровода WAG, соединяющего страну с газотранспортной системой Германии, ради избавления от зависимости от поставок газа из РФ. Об этом заявил федеральный канцлер республики Карл Нехаммер.

«Энергоснабжение Австрии должно стать еще более устойчивым к кризисам. Для этого крайне важны новые газопроводы и расширение электросети. На сегодняшнем заседании Совета министров мы приняли пакет мер, которые укрепят эту независимость. Построив газопровод WAG, мы сможем уменьшить нашу зависимость от российского газа. А расширив электросеть, мы обеспечим, чтобы каждый, кто вырабатывает собственную электроэнергию с помощью фотоэлектрических систем, мог также подавать ее в сеть», — отметил австрийский канцлер.

По словам Нехаммера, этот шаг «станет сигналом Москве» о стремлении Австрии избавиться от зависимости от российского газа. Глава правительства также подчеркнул, что существующая газотранспортная инфраструктура в будущем может быть использована для транспортировки зеленого водорода. Как заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер, власти готовы выделить на эти цели до €70 млн.

40-километровый участок газопровода соединит населенные пункты Оберкаппель и Бад-Леонфельден в федеральной земле Верхняя Австрия. Его строительство позволит существенно расширить пропускную способность WAG, соединяющего газотранспортную систему ФРГ с хабом в Баумгартене на востоке страны. В настоящее время данное хранилище, крупнейшее в Австрии, в основном заполнено голубым топливом из РФ.

По данным австрийского Минэнерго, доля российского природного газа в энергобалансе Австрии в декабре 2023 года достигла 98%, это рекордно высокий показатель с начала специальной военной операции на Украине. В феврале 2022 года он составлял 79%.