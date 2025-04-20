В понедельник, 21 апреля, состоится церемония ввода в эксплуатацию нового турецкого спутника связи Türksat 6А, в которой примет участие президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Запуск аппарата позволит увеличить охват турецких спутников с 3,5 млрд до 5 млрд человек по всему миру, сообщает РИА Новости.

Министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу отметил, что проектный срок службы Türksat 6А составляет не менее 15 лет. Он подчеркнул, что этот успех является кульминацией почти двух десятилетий непрерывной работы, начиная с запуска Turksat 1B в 1994 году, за которым последовали Turksat 1C (1996) и Turksat 2A (2001).

Запуск Türksat 6А, содержащего 84 компонента турецкого производства из 100, вывел Турцию в элитный клуб из 11 стран, обладающих собственными технологиями производства спутников связи.

Церемония ввода спутника в строй состоится на предприятии Türksat Gölbaşi в Анкаре. С запуском аппарата Турция сможет расширить услуги связи на Индию, Таиланд, Малайзию и Индонезию.