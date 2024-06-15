Послы Европейского Союза согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы, сообщили на странице председательства Бельгии в Совете ЕС в соцсети X.

Там отметили, что первые межправительственные конференции будут созваны 25 июня. Венгрия и Словакия решение не блокировали.

Также эту информацию подтвердил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Венгрия больше не блокирует переговорную рамку для Украины и, соответственно, Молдовы. Компромиссный текст согласован. Теперь Украина и Молдова должны официально начать переговоры по вступлению в Евросоюз 25 июня», — сообщил он.

Стоит отметить, решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Конец июня уже долгое время был ожидаемой датой проведения межправительственной конференции — именно в этом месяце завершается председательство Бельгии в Совете ЕС. (UNIAN)