Финансовая нестабильность усилила привлекательность недвижимости, как альтернативного инструмента инвестиций

Продажи в новостройках превысили прошлогодний уровень. Наибольшее влияние на рост спроса оказывает льготная ипотека. Экономическая ситуация подталкивает людей к тому, чтобы они переводили свои деньги в более безопасные активы. В ближайшее время спрос на недвижимость будет расти.

Конец сильного доллара и дальнейшие инфляционные ожидания могут подтолкнуть население к переводу активов из иностранной валюты в недвижимость. Американская валюта остается главным инструментом для инвестиций в нашей стране, однако текущий год отметился рекордным всплеском инфляции. А дальше ожидается новый разгон, предупреждают аналитики. Американский план спасения «весит» почти $2 трлн.

Гигантские вливания в рынок США подстегнут рост цен на товары и услуги сначала в этой стране, а потом, учитывая масштаб ее экономики, разгонят инфляцию по всему миру. По мнению аналитиков, дальнейшее накачивание американской экономики долларами может привести в конце сего года к возможному обесцениванию американской валюты. На фоне новостей о принятии стимулирующего пакета в США появились небеспочвенные ожидания дальнейшего повышения интереса к менее рисковым активам, таким как золото, а в нашем случае – недвижимость.

Впрочем, по свидетельству специалистов этого рынка, интерес к недвижимости и цены на нее в стране стабильно растут с начала текущего года. Как сказал в беседе с нами исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнур Азадов, к марту недвижимые индексы повысились в среднем на 15%. Эксперт считает, что повышение цен и продаж обусловлено накопившимся в минувшем году числом покупателей, которые, не имея возможности сделать покупку в условиях повторяющихся жестких карантинов, делают это сейчас.

Другой предпосылкой, на взгляд Азадова, также являются карантинные последствия прошлого года. «В результате ограничений на различные виды деятельности, в том числе и строительство, строительный бум пошел на спад. При этом в нынешнем году, по сравнению с ситуацией четырехлетней давности, новых зданий в столице строится меньше, то есть объем строительства сократился». Информацию о растущем интересе к недвижимости подтвердил руководитель консалтинговой компании NBA Consulting Нусрат Ибрагимов. По его свидетельству, цены на рынке несколько возросли, если сравнивать с прошлым годом. При этом в феврале на рынке недвижимости по сравнению с январем произошел рост цен на 3,53%.

Он также прогнозирует продолжение этой тенденции и рост цен в краткосрочной перспективе «Мы уже не наблюдаем того строительного бума, как раньше, — заметил Ибрагимов. – И если в прежние годы предложение преобладало над спросом, сейчас все обстоит иначе – уже спрос возобладал над предложением. Цены в построенных зданиях очень дорогие по сравнению с предыдущими из-за затрат на строительство. На это влияет отсутствие пригодных для строительства земельных участков, завышение цен на имеющиеся участки и рост цен на строительные материалы в течение года».

Словом, ситуация на рынке недвижимости уже развивается в сторону ценового роста и прироста покупателей над предложением, а финансовые реалии обещают подстегнуть эти процессы. В результате рекордных темпов инфляции дорожающая недвижимость становится чуть ли не единственной реальной альтернативой подешевевшим банковским вкладам в иностранной валюте. Поскольку в среднем ставки по долларовым вкладам не превышают 1%, а в отдельных банках и того ниже, тогда как инфляция, согласно официальным данным Центробанка, ожидается на уровне 4% в текущем году. Реальная инфляция, по убеждению экономистов, намного превышает эту планку.

В условиях отсроченной девальвации, рекордных инфляционных тенденций, а также низких процентов по инвалютным банковским вкладам Центробанк констатирует процессы дедолларизации депозитов – уменьшение уровня инвалютных вкладов в депозитных портфелях банков, а спрос на рынке недвижимости набирает обороты. На фоне новостей о принятии стимулирующего пакета в США появились небеспочвенные ожидания повышения инфляции, по мнению аналитиков, ситуация на финансовом рынке приводит к поиску более стабильных инвестиционных инструментов и недвижимость в их числе.