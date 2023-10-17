Израиль обратился к США с просьбой предоставить чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. Об этом пишет газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на американских чиновников. В статье говорится, что сейчас американские законодатели и Белый дом работают над пакетом, который объединит военную помощь Израилю и Украине, средства на укрепление границы с Мексикой и помощь Тайваню.

Напоминаю, что 15 октября советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома на следующей неделе попросит Конгресс согласовать пакет финансирования для поддержки Украины и Израиля общим объемом около 2-х миллиардов долларов. Отмечается, что окончательная сумма, которую США смогут предоставить Израилю, будет обсуждаться во время визита президента США Джо Байдена в еврейское государство, который запланирован на среду, 18 октября.

В этой связи напомню, что Байден ранее подчеркнул роль США в мировой политике и отметил, что страна способна поддерживать одновременно Израиль и Украину. Отвечая на вопрос журналиста телеканала CBS, он заявил: «Ради бога, мы, Соединенные Штаты Америки, самая мощная страна в истории мира. Мы сможем позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом». Байден также добавил: «Если не мы, то кто?».

Красивые слова. Но реальность такова, что невозможно сравнивать степень значимости Израиля и Украины для США. Безусловно, приоритетом для Белого Дома будет оказание помощи именно еврейскому государству. Тем более, что к нынешнему руководству Украины накопилось просто невероятно большое число вопросов, начиная от зашкаливающей коррупции, в том числе и сфере Минобороны, и заканчивая отсутствием успеха на поле боя.

Хочу привести некоторые цифры. Это данные, не включающие последние пакеты помощи Украине, выданные и планирующиеся. Итак, Соединенные Штаты выделили Украине более $66 млрд помощи, большая часть которой — военная поддержка. Это больше, чем Вашингтон выделяет в помощь любой другой стране. Об этом сообщала Washington Post. несколько месяцев назад. Дело в том, что последний раз США, на момент публикации статьи, выделяли помощь Украине 25 июля — $400 млн, в том числе на боеприпасы к системам Patriot, NASAMS и HIMARS. Это был 43-й пакет помощи с начала большой войны.

Но вот недавно был еще один пакет помощи. Он превышал отметку в 300 миллионов долларов. Но, давайте оперировать все же данными влиятельной газеты. Она тогда подсчитала, что в общей сложности Вашингтон выделил Украине уже $66,2 млрд, из которых на военную помощь ушло более 65%, а именно $43,1 млрд.

Их, по данным WP, распределили так: $23,5 млрд — непосредственно на оружие и снаряжение; $18 млрд — на другую помощь безопасности (обучение, консультации, материально-техническое обеспечение и оборудование через Инициативу содействия безопасности Украины); $1,5 млрд — на гранты и ссуды для других стран на закупку вооружения и техники.

Общее финансирование США для Украины включает, кроме оружия, также медицинские принадлежности, генераторы, средства для восстановления. Эксперты считают эту сумму огромной инвестицией в союзника, которой не было во всяком случае со времен Второй мировой войны. Без американских поставок Украина давно бы потерпела поражение, напомнил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

В то же время, отмечает Ходжес, администрация Джо Байдена не смогла объяснить рядовым американцам, зачем их налоги тратят на финансирование Киева в таком количестве. Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол считает, что Байден не имеет права превращать США в «заложника финансирования Украины». Возмутило его и то, что Киев направляет американские деньги на не военные нужды. «Часть средств идет на государственные зарплаты», — указал он.

Пытаясь выйти из парламентского тупика, республиканцы рассмотрели вариант сокращения помощи Украине в долгосрочном законопроекте о расходах на Пентагон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Это, как тогда сообщалось, может удовлетворить сторонников жесткой линии. Но тогда, подчеркну особо, не было необходимости выбора между Израилем и Украиной в вопросе того, кому направлять очередной многомиллиардный пакет помощи. Сейчас такой выбор делать придется. И, как ни крути, выбор США сделают в пользу Израиля. Тем более, что конца и края российско-украинской войне не видно.